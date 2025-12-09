अंतिम मतदार यादीसाठी २७ डिसेंबरची प्रतिक्षा
पिंपरी, ता. ९ : राज्यातील २५ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांशी संबंधित सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या समिती बैठकीनंतर हा सुधारित कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांना याबाबत पत्र पाठवून पुढील कार्यवाही निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार २७ डिसेंबर रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही आयुक्तांना करावी लागणार आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार प्राथमिक मतदार यादीतील त्रुटींचे निराकरण करून तिला अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया आता १० डिसेंबर २०२४ पासून सुरू होऊन १४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर १९ डिसेंबर २०२४ पर्यंत अंतिम मतदार यादीसाठी आवश्यक असलेली शेरा-नोट्स प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. २० रोजी यादी मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध होईल. तर अंतिम केंद्रीभूत मतदार यादी २७ डिसेंबर २०२४ रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध होईल.
मतदारयाद्या तयार करताना काही तांत्रिक अडचणी किंवा आवश्यक कारणे असल्यास संपर्कासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची माहितीही दिली आहे. सुधारित कार्यक्रम आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, आगामी नगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीसाठी हे वेळापत्रक महत्त्वाचे मार्गदर्शन ठरणार आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
