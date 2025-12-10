विनापरवाना १६ ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना नोटीस
पिंपरी, ता. १० : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनेक रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प अनधिकृत पद्धतीने सुरू आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. यात प्रामुख्याने सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता सुरू असलेल्या १६ प्रकल्पांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
‘आरएमसी’ प्रकल्पांपैकी काहींनी केवळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) प्रमाणपत्र असल्याचे दाखवून त्यावरच प्रकल्प अधिकृत असल्याचा समज करून घेतला होता. मात्र, अशा प्रकल्पांना ‘पीएमआरडीए’कडून विकास परवानगी व इतर तांत्रिक मान्यता बंधनकारक आहे. ‘एमपीसीबी’चे प्रमाणपत्र हे प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित असून प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक अनेक प्रशासकीय परवानग्यांपैकी ते फक्त एक आहे. इतर कोणत्याही परवानगीकडे दुर्लक्ष केल्याने परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणावरही धोका निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण ‘पीएमआरडीए’ने नोंदवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने सर्व आरएमसी प्रकल्पांना विकास परवानगी विभागाकडून माहिती घेऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकल्प अधिकृत करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, अशा आठ प्रकल्पधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे पडताळणीसाठी चलन भरल्याची माहिती प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आली आहे. उर्वरित प्रकल्पधारकांनी कागदपत्रे अपूर्ण ठेवल्याचे दिसून आले आहे.
‘पीएमआरडीए’ हद्दीत मागील काही वर्षांत ‘आरएमसी’ प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पुरवठा करण्यासाठी उभारलेल्या या ‘आरएमसी’ युनिटमुळे वाहतूक कोंडी, धूळ, प्रदूषण आणि जमिनीच्या अवैध वापराचे प्रश्न निर्माण होत असल्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर वारंवार होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने घेतलेली कारवाई ही उशिरा का होईना, परंतु योग्य दिशेने केलेली पावले असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. खळबळ निर्माण झाली असून कागदपत्रे पडताळणीसाठी अर्ज वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जे प्रकल्पधारक विकास व परवानगी विभागाकडून आवश्यक अभिप्राय प्राप्त करतील त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, अभिप्राय न मिळाल्यास किंवा परवानगी प्रक्रियेत दुर्लक्ष केल्यास संबंधित ‘आरएमसी’ प्रकल्पांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रकल्प बंद करण्यापासून ते दंडात्मक कारवाईपर्यंत विविध पावले उचलली जाऊ शकतात.
- आशा होळकर, तहसीलदार, अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, पीएमआरडीए.
