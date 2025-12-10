वाढत्या थंडीमुळे शाळांतील उपस्थिती घटली
पिंपरी, ता. १० ः गेल्या काही दिवसांत शहरातील वाढत्या थंडीचा शाळांवरही परिणाम झाला आहे. सकाळी जाणवणाऱ्या थंडीमुळे विद्यार्थी गारठून जात आहेत. सर्दी, खोकला आणि ताप असे आजार वाढल्याने शाळांमधील सकाळच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती १५ ते २० टक्के घटल्याचे चित्र दिसते.
विशेषतः सकाळी किमान तापमानात लक्षणीय घट होत आहे. लहान मुलांना थंडीचा कडाका सोसत शाळेत जावे लागते. एरवी नियमित पटाच्या सुमारे ७५ ते ८० टक्के उपस्थिती असते. काही शाळांमध्ये बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यांना शिक्षक शिकवत होते.
न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढले
सध्या महापालिकेच्या रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभागात ६० ते ७० लहान मुले येत आहेत. त्यापैकी ३० टक्के मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी आहे. त्यामुळे त्यांना न्यूमोनियाचा संसर्ग झाल्याचे आढळते. सात ते आठ मुलांना उपचारासाठी दाखल करून घ्यावे लागत आहे.
पालकांमध्ये काळजी
सध्या रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यातच शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी एकत्र येणारच नाहीत, याची कुठलीच शाश्वती नसल्याने मुलांना संसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पालकामंध्येही काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक पालक पाल्यांना शाळेत पाठवीत नाहीत. त्यामुळे उपस्थिती घटल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
काही सीबीएसई शाळांमध्ये परीक्षा सुरू आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये मुलांना शाळेत जावे लागत असल्याचे काही पालकांनी सांगितले.
सध्या लहान मुलांच्या आरोग्याच्या तक्रारी जास्त नाहीत, पण अलीकडे लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढले आहे. अशी लक्षणे आढळल्यास, विशेषतः ताप खूप असेल किंवा मूल सुस्त झाले असेल, तर त्वरित डॉक्टरांना दाखवावे.
- डॉ. दीपाली अंबिके, बालरोग विभाग प्रमुख, वायसीएम रुग्णालय
थंडीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थी सर्दी, खोकला, डोकेदुखीने त्रस्त आहेत. त्यामुळे निश्चितच त्याचा परिणाम शालेय उपस्थितीवर झाला आहे.
- मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना
कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्यामुळे लहान मुलांना शाळेत जाणे कठीण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून अनेक राज्यांमध्ये शाळांना हिवाळी सुट्ट्या द्याव्यात.
- रूपाली सावंत, पालक, श्रमिकनगर
थंडीमुळे सर्दी, खोकला, ताप यामुळे मुले शाळेत जायला नको म्हणतात, पण सकाळी सात वाजता थंडीत कुडकुडतच त्यांना शाळेत जावे लागते.
- प्रल्हाद पोटभर, पालक, जाधववाडी
