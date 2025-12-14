पाच किमी शर्यतीत सुमंत, मानसी अव्वल
पुणे, ता. १४ : हिवाळ्याचे दिवस, त्यात पहाटेची वेळ आणि हाडे गोठवणारी कडाक्याची थंडी, अशा विपरीत परिस्थितीची पर्वा न करता हजारोंच्या संख्येत पुणेकरांनी रविवारी ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉन अंतर्गत ५ किमी शर्यतीत मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन केवळ सुदृढ आरोग्य व शारीरिक तंदुरुस्तीचा संदेशच दिला नाही, तर रोख पारितोषिके देखील जिंकली. स्पर्धेच्या पाच किलोमीटर प्रकारात डोंबिवली (मुंबई) येथील सुमंत सुवर्ण व पुण्याची मानसी यादव यांनी अनुक्रमे पुरुष व महिला गटात अव्वल स्थान पटकाविले.
सकाळ माध्यम समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार आणि ‘सकाळ’चे संपादक सम्राट फडणीस यांनी स्पर्धेला हिरवा झेंडा दाखविला. तर इंडिया रनिंगचे सीईओ विकास सिंग यांच्या हस्ते दोन्ही गटांतील प्रथम तीन विजेत्यांना आकर्षक चषक व पारितोषिकांचे धनादेश देऊन गौरविण्यात आले. प्रचंड उत्साहात सकाळी पावणे आठ वाजता शर्यतीला सुरुवात झाली. अगदी पाच वर्षांच्या चिमुकल्यापासून ऐंशी वर्षांच्या आजी-आजोबांपर्यंत आणि तरुणाईपासून गृहिणींपर्यंत सर्वच वयोगटांतील हौशी व व्यावसायिक धावपटूंनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत धावण्याचा आनंद घेतला. केवळ देशीच नव्हे, विदेशातील धावपटूंनी देखील या प्रकारात भाग घेऊन रोख पारितोषिके जिंकली.
या स्पर्धेत महाविद्यालयीन विद्यार्थी विद्यार्थी सुमंत व मानसी यांनी बाजी मारली. पुरुष गटात चांगलीच चुरस बघायला मिळाली. एमबीएचे शिक्षण घेत असलेल्या डोंबिवलीच्या २५ वर्षीय सुमंत याने १९ मिनिटे ३९ सेकंद वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले. तर अभय गोळे (१९ मिनिटे ५२ सेकंद) व प्रतीक बेंडकोली (२० मिनिटे ५३ सेकंद) यांनी अनुक्रमे रौप्य व ब्राँझपदक मिळविले.
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची शर्यत काहीशी एकतर्फी ठरली. वाघोली (पुणे) येथील भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) स्कूलची विद्यार्थिनी व राष्ट्रीय धावपटू असलेल्या १८ वर्षीय मानसी हिने १८ मिनिटे व ३१ सेकंद इतक्या वेळेसह सुवर्णपदकावर नाव कोरले. तर अमेरिकेची नागरिक असलेल्या लॉरा पवार (२२ मिनिटे व ५२ सेकंद) हिने रौप्यपदक आणि बालेवाडी येथील दर्शिता बोगावत (२३ मिनिटे व १३ सेकंद) हिने ब्राँझपदकाची कमाई केली. दोन्ही गटांतील विजेत्यांना चषक व रोख १० हजार रुपये आणि द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करणाऱ्या स्पर्धकांना चषकासह अनुक्रमे सात हजार तसेच पाच हजारांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले.
शर्यतीचे निकाल (प्रथम तीन विजेते) - (पुरुष गट) : १) सुमंत सुवर्ण (१९ मिनिटे ३९ सेकंद), अभय गोळे (१९ मिनिटे ५२ सेकंद), प्रतीक बेंडकोली (२० मिनिटे ५३ सेकंद). (महिला गट) : मानसी यादव (१८ मिनिटे ३१ सेकंद), लॉरा पवार (२२ मिनिटे ५२ सेकंद), दर्शिता बोगावत (२३ मिनिटे १३ सेकंद).
मी बजाज पुणे मॅरेथॉनविषयी मित्रांकडून खूप चांगले ऐकले होते. त्यामुळे यावेळी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्याच प्रयत्नात सुवर्णपदक जिंकल्याने ही माझ्यासाठी निश्चितच आनंद व अभिमानाची बाब ठरली. मॅरेथॉनचा मार्ग खूप छान होता. शिवाय व्यवस्थाही उत्तम होती. त्यामुळे पुढील वर्षी १० किमी गटात सहभागी होऊन पुन्हा पारितोषिक जिंकण्याचा माझा नक्कीच प्रयत्न राहणार आहे.
- सुमंत सुवर्ण, पुरुष गटातील विजेता
मला खेलो इंडिया युवा महोत्सवासह अनेक स्पर्धा व मॅरेथॉनमध्ये धावण्याचा बऱ्यापैकी अनुभव आहे. यावेळी देखील तो अनुभव मला खूप कामी आला. जिंकायचेच या एकाच उद्देशाने मी स्पर्धेत उतरले होते. शर्यतीदरम्यान सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आघाडी घेत सर्व स्पर्धक धावपटूंना बरेच मागे टाकले. ५ किमी गटात विजेती होणे, हा माझ्यासाठी खरोखरच आनंदाचा क्षण आहे.
- मानसी यादव, महिला गटातील विजेती
