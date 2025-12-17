चारचाकी वाहनांसाठी ‘एमझेड’ नवीन मालिका
पिंपरी, ता. १७ ः पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) चारचाकी वाहनांसाठी ‘एमझेड’ ही नवीन नोंदणी मालिका सुरू करण्यात येणार आहे. या मालिकेचे आकर्षक व पसंतीचे नोंदणी क्रमांक राखून ठेवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे.
चारचाकी वाहन मालकांना नवीन ‘एमझेड’ मालिकेतील आकर्षक तसेच पसंतीचे नोंदणी क्रमांक विहित शुल्क भरून राखीव ठेवायचे असल्यास त्यांना १८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २.३० या वेळेत मोशीतील आरटीओ कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्जासोबत डीडी, पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, ओळखपत्र व पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रती सादर करणे आवश्यक आहे. सदर डीडी DY. RTO, Pimpri Chinchwad यांच्या नावे नॅशनलाइज्ड / शेड्युल्ड बँकेचा पुणे जिल्ह्यातील असावा. अर्जदाराची ओळख पटविण्यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक आहे. चारचाकी वाहनांच्या क्रमांकांची यादी 19 डिसेंबर रोजी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
