भ्रष्टाचारमुक्त शिधापत्रिका कार्यालयाचा कारभार हवा
भाष्य
----
भोसरी शिधापत्रिका कार्यालयातील परिमंडळ अधिकाऱ्यांना नुकतीच लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना कार्यालयातील छुप्या भ्रष्टाचाराचा फड उघड करणारी आहे. शिधापत्रिका ही नागरिकांसाठी अत्यंत आवश्यक दस्तऐवज आहे. जमीन, घर, शासकीय योजना, विविध लाभ आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक कामांसाठी शिधापत्रिका मिळणे अनिवार्य असते. नागरिकांना तातडीने शिधापत्रिकेची गरज असते, त्यामुळे ते कार्यालयात हेलपाटे मारतात. कायद्याने शिधापत्रिका योग्य शुल्क आकारून तातडीने दिली जाणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी दिसते.
शिधापत्रिका कार्यालयातील भ्रष्टाचारामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही अधिकाऱ्यांकडून कामे वेळेत होत नाहीत, नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आणि परिणामी खासगी एजंटांचा मार्ग धरावा लागतो. हे एजंट हजारो रुपये घेऊन नागरिकांची फसवणूक करत असल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रशासनावर असंतोष निर्माण होतो आणि सरकारी यंत्रणा विश्वासार्ह राहण्यास अडथळा येतो. ही घटना स्पष्ट करते की, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि नियमबद्धतेची कशी कमतरता आहे.
कार्यालयाने काही पावले उचलली आहेत. सीसीटीव्ही बसवून कार्यालयाबाहेरील हालचालींचे निरीक्षण केले गेले, ज्यामुळे एजंटांना काही काळ आळा बसला होता. तथापि, अचानक लाच घेण्याची घटना घडल्यामुळे ही उपाययोजना अपुरी ठरली. नागरिकांना अडथळा न देता, कायद्याच्या चौकटीत राहून कामे करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर आहे. पैसे घेणे हे पूर्णपणे कायद्याविरोधी आहे आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होतो. शासकीय यंत्रणेने तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडून नागरिकांना त्रास न देता कामे पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. शासकीय कामकाज पारदर्शक आणि नियमबद्ध असल्यास भ्रष्टाचाराचे चक्र तोडता येईल. नागरिकांना शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च किंवा अडथळा भोगावा लागू नये.
सध्याची घटना पाहता शिधापत्रिका कार्यालयाचा कारभार सुधारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली पाहिजे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे, कार्यालयीन कामकाज पारदर्शक करणे आणि नागरिकांना जलद सेवा देणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे. नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे, एजंटांचा अवैध वावर थांबवणे आणि योग्य पद्धतीने कामे पार पाडणे हे प्रशासनासाठी प्राथमिकता असले पाहिजे. याशिवाय, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि कामे वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.