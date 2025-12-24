तळवडेतील दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबाला ‘पीएमपी’कडून चार लाखांची मदत
पिपंरी, ता. २४ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बसने दोन बहिणींना चिरडल्याची दुर्घटना तळवडेत घडली होती. यात नऊ वर्षांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला होता. तिची गर्भवती बहीण गंभीर जखमी झाली होती. ‘पीएमपी’ने प्रशासनाने मृत मुलीचे वडील आणि जखमी महिलेला प्रत्येकी दोन लाख अशी एकूण चार लाख रुपयांची मदत दिली, मात्र झालेले नुकसान आर्थिक मदतीने भरून निघणार नसल्याची भावना दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.
याबाबत ‘सकाळ’ने वारंवार पाठपुरावा केला होता. तळवडे-निगडी रस्त्यावर तळवडे चौकाजवळ म्हसोबा मंदिरासमोर नऊ डिसेंबर रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास ‘पीएमपी’च्या भरधाव ई-बसने धडक दिल्याने नऊ वर्षाच्या सुधा बिहारीलाल वर्मा हिचा मृत्यू झाला होता. तर सात महिन्यांची तिची गर्भवती बहीण राधा राम वर्मा (वय २७) गंभीर जखमी झाली होती.
अपघातात महिलेच्या पोटातील जुळ्यांचा मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर दोन दिवस ‘पीएमपी’चा एकही अधिकारी या कुटुंबाची विचारपूस करण्यासाठी गेला नव्हता, तसेच त्यांना काहीही मदत मिळाली नव्हती. सुरवातीला ‘पीएमपी’ प्रशासनाने मदतीबाबत हात वर केले होते. याबाबत ‘सकाळ’ने १२ डिसेंबर रोजी ‘तळवडे अपघाताशी आमचा संबंध नाही’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. काही समाजसेवी संस्थांनीही प्रशासनाला जाब विचारला होता. त्यानंतर अखेर प्रशासन खडबडून जागे झाले. संबंधित कुटुंबाला मदत करण्याचे प्रशासनाने मान्य केले होते. अखेर मंगळवारी (ता. २४) मृत सुधाचे वडील बिहारीलाल वर्मा यांना दोन लाख रुपयांचा आणि जखमी राधा वर्मा यांचे पती राम वर्मा यांना दोन लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. यामुळे पीडित कुटुंबाला आर्थिक हातभार लाभला आहे.
