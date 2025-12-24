महापालिकेसाठी एक अर्ज प्राप्त
पिंपरी, ता. २४ ः महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता. २३) उमेदवारी (नामनिर्देशनपत्र) अर्ज वितरण आणि स्वीकृती सुरू झाली आहे. वाल्हेकरवाडी-बिजलीनगर-प्रेमलोक पार्क प्रभाग १७ मधील ‘ड’ क्रमांकाच्या जागेसाठी बुधवारी (ता. २४) एक अर्ज प्राप्त झाला आहे. गुरुवारी (ता. २५) सार्वजनिक सुट्टी असल्याने अर्ज स्वीकृती बंद राहणार असल्याचे महापालिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.
बुधवारी (ता. २४) ६१६ इच्छुकांनी एक हजार ४३३ अर्ज खरेदी केले. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण तीन हजार ६४५ अर्जांची विक्री झाली असून इच्छुकांची संख्या एक हजार ४९१ झाली आहे. ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी अर्ज वितरण व स्वीकृतीची अंतिम तारीख ३० डिसेंबर आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक २३५ अर्ज प्रभाग क्रमांक १९ विजयनगर-उद्योगनगर-श्रीधरनगर-इम्पायर इस्टेट-भाटनगर-पिंपरी कॅम्प येथील इच्छुकांनी नेले आहेत. सर्वात कमी ४३ अर्ज प्रभाग क्रमांक १२ तळवडे- रुपीनगर प्रभागातील २६ इच्छुकांनी नेले आहेत.
