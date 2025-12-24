अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणूक विषयक प्रशिक्षण
पिंपरी, ता. २४ : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यात मतदान केंद्रावर जाण्यापूर्वी दिलेले सर्व साहित्य नीट तपासून घेणे, मतदानाशी संबंधित सर्व नियम व कार्यपद्धती समजून घेणे, ईव्हीएम हाताळणी आदी प्रशिक्षणाचा समावेश होता.
आकुर्डी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले. त्यात उपायुक्त पंकज पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. महापालिका निवडणूक मतदान प्रक्रिया अचूक व सुरळीत पार पाडण्यासाठी मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य प्रशिक्षक सतीश मेहेर, अविनाश वाळुंज आदी उपस्थित होते. मतदानाच्या वेळा, मॉक पोल प्रक्रिया, ईव्हीएम तपासणी, मतदानानंतरची कार्यवाही, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार मतदान, नोटा पर्याय, दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांसाठीच्या सुविधांची माहितीही मतदान केंद्राध्यक्ष व अधिकाऱ्यांना दिली.
मुख्य प्रशिक्षक सतीश मेहेर व अविनाश वाळुंज यांनी मतदान केंद्रावरील कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली. ईव्हीएम प्रात्यक्षिकासाठी आयटीआयचे जितेंद्र काथवटे, अरुण वाबळे, प्रवीण कोळेकर आणि योगेश गरड यांनी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.