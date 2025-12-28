विद्यार्थ्यांचे घवघवीत यश
विद्यार्थ्यांचे घवघवीत यश
(अजिंक्य डी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग)
चऱ्होली लोहगाव येथील अजिंक्य डी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगमधील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक गुणवत्तेत उल्लेखनीय यश संपादन करून संस्थेच्या नावलौकिकात भर घातली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डेटा सायन्स विभागातील विद्यार्थिनी वृद्धी सचदेवने अंतिम वर्षात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षेत ९.८ सीजीपीए प्राप्त करून सर्व अभियांत्रिकी शाखांमध्ये विद्यापीठात प्रथम क्रमांक मिळवला. तसेच, उत्कर्षा धाणे (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डेटा सायन्स अभियांत्रिकी) हिने नववा क्रमांक, प्रकाश राय (ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी) याने सहावा क्रमांक आणि सार्थक राईकर (यांत्रिकी अभियांत्रिकी) यांनी चौथा क्रमांक पटकावला आहे. प्राचार्य डॉ. एफ. बी. सय्यद, विभागप्रमुख डॉ. भाग्यश्री ढाकुलकर, डॉ. एस. एम. खैरनार, डॉ. जगन्नाथ गावंडे, डॉ. पल्लवी खरात, डॉ. कांचन वैद्य, डॉ. नीलेश माळी, डॉ. प्रमोद वडते, रजिस्ट्रार गोरखनाथ देशमुख यांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.
(79916)
--
‘मानव संसाधन परिषद उत्साहात’
- विद्याश्री कोकणे (जेएसपीएम राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ताथवडे)
जेएसपीएम राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ताथवडे येथे ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट विभागाच्या वतीने मानव संसाधन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. याचा मुख्य हेतू मनुष्यबळ व्यवस्थापन असून, नवीन विचार आणि कल्पनांचे आदान प्रदान, उद्योगातील प्रमुख, कामाचे स्वरूप, एचआर व्यावसायिक, नवकल्पना आणि प्रतिभेचे परिवर्तन यांसारख्या विषयांवर चर्चा करणे असल्याचे प्राचार्य डॉ. संतोष भोसले यांनी सांगितले. उपप्राचार्य डॉ. अविनाश बडधे म्हणाले, ‘‘या परिषदेमुळे विविध संस्थांमधील प्रतिनिधींना भेटण्याची आणि व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी मिळते तसेच मुलाखतीदरम्यान विद्यार्थ्यांना नवीन आव्हाने कोणती असतात हे समजते.’’ या वेळी कॉग्निझंट कंपनीचे मुख्य एचआर शिल्पा महाजनी, एचआर विनायक घवाले, विशाल रामपल्ले, धवल पाटील, इंद्रजीत पतंगे तसेच चैत्राली पिंपळे, तान्या पहूजा, श्वेता वर्मा, निहारिका नाल्ला उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट अधिष्ठाता डॉ. सौरभ तायडे यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनी सूत्रसंचालन, आयोजन केले. संस्थेचे संकुल संचालक डॉ. सुधीर भिल्लारे यांनी सहकार्य केले. संस्थेचे संस्थापक डॉ. टी. जे. सावंत यांनी प्रोत्साहन दिले. संचालक डॉ. रवी जोशी, अनिल भोसले यांचे मार्गदर्शन लाभले.
(80420)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.