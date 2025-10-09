पेन्शनर्स असोसिएशनतर्फे दापोडीत स्वच्छता मोहीम
पिंपरी, ता. ९ ः ‘स्वच्छता पंधरवडा २०२५’ निमित्त खडकी येथील सेन्ट्रल सिव्हिलियन पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे दापोडी परिसरात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
या वेळी उपाध्यक्ष अकबर शेख, बी. आर. भोंडे, सी. एस. पतंगे, डी. ए. गावडे, गौतम कदम, नूरजहाँ शेख, ए. सुतार यांच्यासह वरिष्ठ सदस्यांच्या उपस्थितीत सीजीएचएस दवाखाना क्र. ५ (औंध गोलमार्केट) परिसराची स्वच्छता करण्यात आली. ही मोहीम पेन्शनर्स आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), नवी दिल्ली यांनी हे जनआंदोलन आयोजित केले होते. नागरिक-केंद्रित या उपक्रमात अनेक ज्येष्ठ पेन्शनर्सनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आणि मोहीम यशस्वी केली, असे सरचिटणीस ए. मॅथ्यू यांनी सांगितले.
पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या विविध समस्यांवर मदत करण्याबरोबरच दरवर्षी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत वृद्ध व आजारी पेन्शनधारकांना त्यांचे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्यात सहकार्य केले जाते, जेणेकरून त्यांना अखंडपणे पेन्शन मिळू शकेल. तसेच इतर विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचीही जबाबदारी असोसिएशनकडून पार पाडली जात असल्याचे मॅथ्यू यांनी सांगितले.
