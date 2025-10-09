सकाळ संवाद
कबुतरांच्या त्रासापासून सोडवा
एखाद्या गृहनिर्माण संकुलात घर बंद असेल; तेव्हा बाल्कनीत कबुतरांचा वावर सुरू होतो. त्यामुळे अनेक कुटुंबे समस्याग्रस्त आहेत. कबुतरांच्या विष्ठा आणि छोटी पिसे आरोग्यास अपायकारक आहेत. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाने गृहनिर्माण संस्थांच्या मागणीवरुन उपाय योजनांसाठी सहकार्य करावे. त्याने कबुतरांचा धोका कमी व्हायला मदत होईल.
- विजय निकाळजे, बिजलीनगर
E25V58450
सांडपाण्याच्या समस्येचे निवारण करा
गेल्या पाच महिन्यांपासून सोसायटी तसेच महापालिकेला वारंवार कळवून सुद्धा सांडपाण्याच्या समस्येचे अजून निवारण झाले नाही. हे सांडपाणी वाहून अक्षरशः रस्त्याला शेवाळे आले आहे. स्वराज कॅपिटल सोसायटीला ये - जा करताना लोकांवर घसरुन पाडण्याची वेळ येत आहे. पण, कोणी हा प्रश्न गांभीर्याने घेत नाही. सततच्या वाहत्या सांडपाण्यामुळे डास निर्मिती, दुर्गंधी आणि आरोग्यासाठी वातावरण तयार होत आहे. वारंवार सारथी ऍपवर तक्रार करून सुद्धा महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
- श्रीकांत जाधव, मोशी
PNE25V58448
मारुंजी-हिंजवडी शॉर्टकट रस्ता दुरुस्त करा
मारुंजी आणि हिंजवडी दरम्यानचा शॉर्टकट रस्ता सध्या खराब स्थितीत असून तेथे खड्डे, चिखल आणि वाहतूक कोंडीची समस्या आहे. या खराब रस्त्यामुळे आयटी कंपन्यांमधील कर्मचारी, व्यावसायिक आणि स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक दोघांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. पावसामुळे रस्त्यावर खड्डे आणि चिखल झाला आहे. याशिवाय रस्त्याजवळील अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांची बांधणीच सदोष असल्याने पाणी साचणे आणि रस्ते खराब होण्याची समस्या आहे.
- संजय केंजळे, हिंजवडी
PNE25V58451
