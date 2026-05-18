प्रकल्पांच्या कामांचा अहवाल दर १५ दिवसांनी द्या ः जंगम

पिंपरी, ता. १८ ः महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत आणि लोहमार्गावरील डेअरी फार्म उड्डाणपूल प्रकल्पाअंतर्गत पावसाळ्यापूर्वीची सर्व महत्त्वाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा. विशेषतः प्रकल्प परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, पाणी निचरा व्यवस्था आदी कामांवर भर द्या. या कामांचा प्रगती अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करा, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. दोन्ही कामांची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, सहशहर अभियंता प्रेरणा सिनकर, कार्यकारी अभियंता विजय भोजने, संध्या वाघ आदी उपस्थित होते.
