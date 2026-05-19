सांडपाणी वाहिनीच्या झाकणांची दुरवस्था

काळेवाडी ते चिंचवड मार्गावरील हेडगेवार पूल ओलांडल्यानंतर चिंचवडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी सांडपाणी वाहिनी (ड्रेनेज) झाकणांची दुरवस्था झाली आहे. या सांडपाणी वाहिनींचा अंदाज दहा फुटांवर असतानाही येत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक छोटे-मोठे अपघात घडले आहेत. तरीही महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. एखादी जीवितहानी झाल्यानंतर जागे होण्याऐवजी तातडीने झाकणांची दुरुस्ती करावी.
- चंद्रकांत खोपडे, पिंपळे सौदागर
महावितरणचे मुख्य रस्त्यावर प्रवेशद्वार करा
पिंपळे गुरव येथील महावितरण कार्यालय मुख्य रस्त्यालगत असले, तरी त्याभोवती कुंपण असल्यामुळे नागरिकांना ‘व्ही’ आकाराचा वळसा घेत सुमारे एक किलोमीटर आत जावे लागते. आतील रस्त्यांवर दिशादर्शक फलक असले तरी मुख्य रस्त्यावर कोणतीही सूचना नसल्याने अडचण निर्माण होते. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या कार्यालयात पोहोचणे कठीण जाते. त्यामुळे महावितरण प्रशासनाने कुंपण काढून मुख्य रस्त्यावरच प्रवेशद्वार सुरू करावे.
- रमेश अटकळे, पिंपळे गुरव
