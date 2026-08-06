पिंपरी, ता. ६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नागरिकांसाठी ‘जीआयएस’ (जिऑग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) आधारित सार्वजनिक पोर्टल सुरू केले आहे. यामुळे रिंग रोड, मेट्रो मार्ग आणि गावहद्दीची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. तसेच नागरिकांच्या कार्यालयातील चकरा थांबणार आहेत.
या पोर्टलमुळे नागरिक, गुंतवणूकदार, विकसक आणि वास्तुविशारदांना प्रादेशिक नियोजनाची प्राथमिक माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक योजना (आरपी), प्रस्तावित नगररचना योजना (टीपी स्कीम), गाव हद्द आणि महापालिकांच्या सीमांचा समावेश आहे. तसेच रिंग रोड, मेट्रो मार्ग, रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांसोबतच नदीची लाल व निळी पूररेषा, अभयारण्य, ‘हिल स्टेशन’ आणि संरक्षण विभागाच्या ‘बफर झोन’ची माहिती टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर दिली जात आहे. ‘‘विकास प्रस्ताव तयार करताना वास्तुविशारद व अभियंत्यांना या अधिकृत माहितीचा मोठा फायदा होणार असून, प्रशासकीय कामात पारदर्शकता येणार आहे,’’ असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
नियोजन आणि विकास प्रक्रिया पारदर्शक, गतिमान करण्यासाठी ‘जीआयएस’ पोर्टल महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना देत पारदर्शक व सुलभ प्रशासन देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- डॉ. अभिजीत चौधरी, आयुक्त, ‘पीएमआरडीए’
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