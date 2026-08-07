‘आरएमसी’ प्लांटना प्रशासनाच्या नोटिसा

पिंपरी, ता. ७ ः पुणे, पिंपरी चिंचवड या शहरांलगत असलेल्या सुमारे १४० आरएमसी (रेडी मिक्स कॉंक्रिट) प्लांटना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नोटिसा दिल्या. त्यानुसार परवानगी, आवश्यक कागदपत्रे तसेच इतर माहिती मागविण्यात आली आहे. अंतिम निर्णयासाठी ही माहिती नियोजन विभागाकडे पाठवण्यात येत आहे.
या प्लांटबाबत तक्रारी आल्या होत्या. परवानगीबाबत माहिती जमा करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला होता. त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने सर्व तालुक्यांचे सर्वेक्षण केले. मुळशी, मावळमध्ये सर्वाधिक प्लांट आढळले. सर्व प्लांटधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या. बहुतांश प्लांटधारकांनी माहिती पाठविली. महानगर नियोजनकार स्मीता कलकुटकी माहितीची छाननी करतील. परवानगी व कागदपत्रे नसलेल्या प्लांटवर कारवाई होईल. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही माहिती दिली जाईल.
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