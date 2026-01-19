पराभुतांकडून जनसेवेची सकारात्मक साद
पिंपरी, ता. १९ : निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच विजयाचा जल्लोष आणि पराभवाची शांतता, असे दोन टोकाचे चित्र दिसते. पराभव पत्करावा लागल्यानंतर अनेक उमेदवार निराश होतात, राजकारणापासून काही काळ दूर राहतात. मात्र, पिंपरी चिंचवडमधील काही पराभूत उमेदवारांनी वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. निकालानंतर समाज माध्यमांवर तसेच प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी जनतेचे आभार मानत, ‘पराभवाने खचून न जाता पुन्हा जनसेवेत रुजू होत आहोत,’ असा सकारात्मक संदेश दिला आहे.
निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याचे दुःख असले, तरी मतदारांनी दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल पराभूत उमेदवारांनी कृतज्ञता व्यक्त करीत ‘जनतेने दिलेला पाठिंबा आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. पद असो वा नसो, जनसेवा सुरूच राहील,’ असा संदेश त्यांच्याकडून दिला जात आहे.
पराभवानंतरही या उमेदवारांच्या घरी नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि कार्यकर्त्यांची ये-जा सुरू आहे. भेटीसाठी येणारे कार्यकर्ते उमेदवारांचे मनोबल वाढवत असून, ‘पुढच्या वेळी अधिक ताकदीने उभे राहू’ असा विश्वास देत आहेत. काही ठिकाणी तर पराभूत उमेदवारांनी नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी भेटीगाठी सुरू ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एकूणच, पराभवानंतरही न खचता जनतेशी नाते जपण्याचा प्रयत्न करणारे हे उमेदवार भविष्यातील राजकारणासाठी नवा सकारात्मक पायंडा पाडत असल्याचे दिसून येत आहे.
पराभूत उमेदवारांची प्रतिमा अधिक सकारात्मक
अशा भूमिकेमुळे पराभूत उमेदवारांची प्रतिमा अधिक सकारात्मक होते. निवडणूक जिंकली नाही म्हणून जनतेपासून दुरावणे नव्हे, तर जनतेमध्येच राहून काम करणे हीच खरी राजकारणाची ताकद असल्याचा संदेश यातून जातो. समाज माध्यमांवर उमेदवारांनी व्यक्त केलेली ही भावना मतदारांनाही भावत आहे.
काही उदाहरणे
- चिखली परिसरातील एका माजी नगरसेवकाचा पराभव झाला. मात्र, त्यांनी निराश न होता दुसऱ्याच दिवशी सकाळी संपर्क कार्यालयात हजेरी लावून पुन्हा समाजकार्याला सुरुवात केली. ‘पुन्हा समाज कार्यासाठी रुजू’ असा संदेश देत एक फोटो समाजमाध्यमावर पोस्ट केला आहे.
- नेहरूनगर परिसरातील एका उमेदवाराचा पराभव झाला. मात्र, त्याने निराश न होता मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच आणखी जोमाने काम करणार असल्याचे समाजमाध्यमाद्वारे नमूद केले.
- तळवडे परिसरातील एका पॅनेलमधील चौघांपैकी तिघांचा पराभव झाला. तर एकजण विजयी झाला. सहकाऱ्यांचा पराभव झाल्याने विजयी उमेदवाराने जल्लोष साजरा केला नाही. यामुळे पराभूत उमेदवाराने या नवनिर्वाचित नगरसेवकाचे आभार मानत त्यांच्या पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या. तसेच स्वतः पराभवाने खचून न जाता समाजकार्याला सुरुवात करीत असल्याची पोस्ट शेअर केली आहे.
- काळेवाडी परिसरातील एका पॅनेलमधील चौघांपैकी तिघांचा पराभव झाला. तर एकजण विजयी झाला. या विजयी उमेदवाराने आपल्या पराभूत सहकारी उमेदवारांची भेट घेतली असता ‘आम्ही पराभूत झालो असलो तरी तू सभागृहात गेल्याचा आनंद आहे. आम्ही तुझ्या सोबत आहोत,’ असा विश्वास त्यांनी विजयी उमेदवाराला दिला. तसेच आपणही पूर्वीप्रमाणेच समाज कार्यात सक्रिय राहणार असल्याचे समाज माध्यमाद्वारे स्पष्ट केले.
