नवनिर्वाचितांकडूनच विद्रुपीकरण
पिंपरी, ता. १९ ः घासून नाही तर ठासून आलोय, दादा, भाऊ, अप्पांची नगरसेवक पदी निवड झाल्याबद्दल शुभेच्छा, किंगमेकर, हॅट्ट्रीक अशा विविध आशयाचे फलक शहरातील चौकाचौकात पाहायला मिळत आहेत. या अनधिकृत फलकांमुळे चौकांचे पर्यायाने शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून शहराच्या विद्रुपीकरणाला सुरवात झाल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांचे १२७ तर एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे. निकाल जाहीर होताच विजयी नगरसेवकांवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला. निकाल लागून तीन दिवस झाले तरी अजूनही कुठे विजयी रॅली तर कुठे कॉर्नर सभा पाहायला मिळत आहेत. शहरातील विविध सोसायटी धारक, मंडळाचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते विजयी नगरसेवकांना परिसरात बोलावून फटाक्यांची आतषबाजी आणि फुलांचा वर्षाव करून जल्लोषात स्वागत करत आहे. स्वागतासाठी उमेदवारांच्या फोटोंच्या कमानी, चौकात मोठ-मोठे अनधिकृत फलक लावले जात आहेत. उत्साही कार्यकर्त्यांनीही आपल्या नेत्याच्या विजयाबद्दल शुभेच्छांचे फलक लावले आहेत. शहरातील प्रत्येक चौकाचौकात ही स्थिती. फलकांसाठी ना कोणाची परवानगी, ना कोणते शुल्क. रोवला बांबू की लावला फलक. अशीच स्थिती पाहायला मिळते. या फलकांमुळे चौकांचे विद्रुपीकरण होत आहे. पण, निवडून आलेल्या नगरसेवकांना याचे भान राहिलेले दिसत नाही. तसेच पालिका प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.
-----------
सायकलिंग मार्गाला फलकांचा विळखा
शहरातील विविध भागात आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेत १६७ देशातील खेळाडू सहभागी होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची चांगली प्रतिमा राखण्यासाठी स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्ते चकाचक केले आहेत. पदपथ दुरुस्त केले आहेत. रंगकाम केले आहे. पण, आता याच मार्गावर विजयी नगरसेवकांना शुभेच्छा देणारे अनधिकृत फलक लागले आहेत. त्यामुळे शहराचे विदृपीकरण झाले आहे. प्रशासन हे फलक काढणार का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
-----
