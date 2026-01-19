संगीता म्हसवडे यांना मरणोत्तर पुरस्कार
पिंपरी, ता. १९ ः मराठा सेवा संघ व श्री जगद्गुरू प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने देण्यात येणारा उत्कृष्ट समाजसेविका पुरस्कार दिवंगत संगीता म्हसवडे यांना मरणोत्तर जाहीर करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्या कविता बहल यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
म्हसवडे परिवाराच्या वतीने स्वाती अजित म्हसवडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. संत तुकाराम नगर येथे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बचत गटांना व महिलांच्या राजमाता जिजाऊ व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देऊन नुकताच सन्मान करण्यात आला. यावेळी या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आयोजक ॲड. लक्ष्मण रानवडे होते.
या कार्यक्रमात एच. ए. लेडीज क्लबच्या अध्यक्ष सुरेखा कामठे, मंगलमूर्ती महिला बचत गटाच्या मानसी पवार, मोरया महिला बचतगटाच्या राजश्री सुरवसे, आराधना महिला बचतगटाच्या सुनीता बांबळे, यशश्री महिला बचतगटाच्या अनुजा सैतवाल, कल्पतरू महिला बचत गटाच्या रत्नमाला गंगाने तर समाजात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सुप्रिया नलावडे यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संयोजन ॲड. सुनीता रानवडे, सायली रानवडे, ॲड. सुनील रानवडे, सचिन दाभाडे, चांद शेख, चेतन कांबळे, शकुंतला कनोजिया, ॲड. अपूर्वा काटे आदींनी केले.
