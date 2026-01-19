पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी अपक्षांचा घटता आकडा
अपक्षांचा घटता आकडा
महापालिका निवडणुकांमध्ये यापूर्वी अपक्ष निवडून आलेल्यांची संख्या अधिक असायची. त्यामुळे त्यांना सत्तेच्या जवळपास पोहोचलेल्या पक्षांकडून मानाचे पान दिले जायचे. मात्र, २०१७ आणि २०२६ च्या निवडणुकीत अपक्षांचे महत्त्व कमी झालेले दिसते आहे. कारण, त्यांची संख्या एक आकडी आली आहे.
वर्षनिहाय अपक्षांची संख्या
निवडणूक वर्ष / एकूण जागा / अपक्ष संख्या
१९८६ / ६० / १६
१९९२ / ७८ / ३२
१९९७ / ७९ / १७
२००२ / १०५ / १२
२००७ / १०५ / ११
२०१२ / १२८ / ९
२०१७ / १२८ / ५
२०२६ / १२८ / १
