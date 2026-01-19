श्रीमन् मोरया गोसावी यांची माघी यात्रा सुरू
पिंपरी, ता. १९ ः श्रीमन् महासाधू मोरया गोसावी यांच्या श्री मंगलमुर्तींच्या माघी रथयात्रेला मंगलमूर्ती वाडा येथून सोमवारी (ता. १९) सुरवात झाली. भाविकांनी प्रारंभी चिंचवडमधील समाधी मंदिरातील सप्तमहापुरुषांचे दर्शन घेतले. यावेळी चिंचवड देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त मंदार महाराज देव, जितेंद्र महाराज देव, कालभैरवनाथ समितीचे आवेश चिंचवड यांच्यासह नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते. प्रभात बॅंड पथकाच्या गजरात फुलांनी सजवलेल्या पालखीतून मंगलमुर्तींनी मोरगावकडे प्रस्थान ठेवले. यावेळी शेकडो गणेशभक्तांनी मंदिर परिसरात गर्दी केली होती. पालखीचा सोमवारचा मुक्काम एकनाथ मंगल कार्यालयात होता. मंगळवारी पहाटे रथयात्रा दिवे घाट मार्गे सासवडकडे मार्गस्थ होईल. तेथील कऱ्हाबाई मंदिरात दुसरा मुक्काम असेल. त्यानंतर बुधवारी (ता. २१) रथयात्रा जेजुरी मार्गे मोरगावला पोहचेल. तेथे तीन दिवस मुक्काम असेल. शनिवारी (ता. २४) रथयात्रा थेऊरकडे प्रस्थान ठेवेल. त्यानंतर मंगळवारी (ता. २७) पालखीचा मुक्काम सिद्धटेक येथे असेल. दुसऱ्या दिवशी परतीचा प्रवास सुरु होईल. २९ तारखेला रात्री चिंचवड येथील घाटावर धुपारती होऊन माघी यात्रेची सांगता होईल.
