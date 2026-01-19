‘नर्मदे हर संघा’तर्फे नर्मदा पुराण, याग
पिंपरी, ता. १९ ः नर्मदा जयंतीनिमित्त नर्मदे हर संघ पिंपरी चिंचवड यांच्या वतीने शहरात नर्मदा पुराण सप्ताह व नर्मदा यागाचे आयोजन करण्यात आले आहे. २१ जानेवारी ते २५ जानेवारी दरम्यान चिंचवड गावातील पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम् गोशाळेमध्ये सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत हा कार्यक्रम होईल. कथा प्रवक्ते वेदमूर्ती प्रणव धानोरकर गुरुजी नर्मदा कथाकथन करणार आहेत. रविवारी (ता. २५) नर्मदा जयंतीनिमित्त कन्यापूजन, नर्मदा पूजन व महाप्रसादाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक घरात नर्मदा या संकल्पनेनुसार उपस्थित सर्व नर्मदा भक्तांना नर्मदा जल असलेली छोटी कुपी वाटप करण्यात येणार आहे. नर्मदे हर संघात पायी नर्मदा परिक्रमा करणारे अनेक ज्येष्ठ सदस्य आहेत. या कार्यक्रमास मुंबई, ठाणे, धुळे, संभाजीनगर, नाशिक, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर इत्यादी जिल्ह्यांतील नर्मदा परिक्रमावासी उपस्थित राहणार आहेत. नर्मदा भक्त व श्रोत्यांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नर्मदे हर संघ पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केले आहे.
-----