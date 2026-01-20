वाचक लिहीतात
नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ४६ महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रशासक राजवटीनंतर आता लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नगरसेवक सभागृहात येत आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नागरिकांच्या समस्यांची दखल घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. पाण्याचे टँकर बंद करुन समान पाणी वाटप व दिवसातून किमान एकदा पुरेसा पाणीपुरवठा, शहरांतर्गत रस्ते, भोसरी ते हिजंवडी बीआरटी मार्गांचे योग्य नियोजन करून वाहतूक कोंडीतून मुक्तता, मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि पावसाळ्यात पाणी साचणार नाही, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा, वायसीएम रुग्णालयांवरील ताण कमी करावा. अद्ययावत मशिनरी उपलब्ध करून देणे. नगरसेवकांनी दरमहा आपल्या प्रभागात सभा घेऊन तक्रारींचे निवारण करावे.
- अनिल यादव, पिपंळे गुरव
