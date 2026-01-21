दोन महिन्यांपासून पोलिस सतत व्यग्र
पिंपरी, ता. २१ : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या महिन्यात नगरपरिषदेच्या, तर या महिन्यात महापालिका निवडणूका झाल्या. महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागत नाही तोच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. अशातच आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धाही होत आहे. अशा काळात कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्याची मोठी जबाबदारी असल्याने मागील दोन महिन्यांपासून पोलिसांचे ‘शेड्युल पॅक’ आहे. पुढील महिनाभरही अशीच स्थिती राहणार असल्याने पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत शहरी भागासह ग्रामीण भागाचाही समावेश आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका, तळेगाव दाभाडे, चाकण, आळंदी या तीन नगरपरिषदा, देहू नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. तीन नगरपरिषदांच्या निवडणूका डिसेंबर महिन्यात शांततेत पार पडल्या. पोलिसांच्या काटेकोर नियोजनामुळे महापालिका निवडणूकही शांततेत पार पडली.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्याअगोदरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूक जाहीर झाल्या. आता या निवडणुकाही शांततेत पार पडाव्यात म्हणून पोलिसांनी कंबर कसली आहे. पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बावधन, हिंजवडी, चाकण उत्तर, दक्षिण, दिघी, आळंदी, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी, उत्तर महाळुंगे, दक्षिण महाळुंगे या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत पंचायत समितीचे २६ गण असून जिल्हा परिषदेचे १८ गट आहेत. येथे पाच फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. मागील दोन निवडणूकांप्रमाणेच आगामी निवडणुकाही शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत. पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवायांवर भर दिला आहे. सराईत गुन्हेगार, फरार गुन्हेगार, मागील निवडणुकीदरम्यान दाखल गुन्ह्यातील आरोपींची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्यावरही प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू आहे.
सायकल स्पर्धा व इतर उपक्रम
निवडणुकांसह यात्रा, सण, उत्सव, व्हीआयपी दौरे हे कार्यक्रम देखील पाठोपाठ होत आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धाही आयुक्तालयाच्या हद्दीत सुरु आहे. यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा लागत आहे.
पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गण व गट
*पोलिस ठाणे गण गट बूथ
हिंजवडी २ १ ५४
बावधन ३ २ ३२
चाकण उत्तर १ १ २६
चाकण दक्षिण २ २ ३५
दिघी १ १ १
आळंदी ३ २ २६
तळेगाव दाभाडे २ २ ४
तळेगाव एमआयडीसी ३ १ ३१
उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी ४ ३ ५०
दक्षिण महाळुंगे एमआयडीसी ३ २ २४
काटेकोर नियोजनामुळे नगरपरिषद व महापालिका निवडणूक शांततेत पार पडल्या. तसेच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठीही योग्य नियोजन केले जात आहे. कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सदैव तत्पर आहोत.
- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.
