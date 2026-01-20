‘पीएमपी’ बसमधून सिलिंडर नेण्याचा प्रकार
सोमाटणे, ता. २० ः वाहक, चालकाच्या दुर्लक्षामुळे ‘पीएमपी’ बसमधून घरगुती गॅस सिलिंडर वाहून नेण्याचा प्रकार सोमाटणे परिसरात घडला. प्रवाशांच्या सुदैवाने दुर्घटना घडली नाही. लोणावळा-निगडी बस सोमाटणे येथील थांब्यापाशी आली असता एक बेजबाबदार युवक गर्दीचा गैरफायदा घेत सिलिंडरसह बसमध्ये चढला. ही बाब आधी चालकाच्या व नंतर वाहकाच्या लक्षात येणे गरजेचे होते, परंतु दोघांचेही दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. ही बस सीएनजीवर चालणारी आहे. ज्वालाग्राही पदार्थामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका होता. त्यामुळे या बसच्या वाहक-चालकावर ‘पीएमपी’ प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
