नंदकिशोर जंगम यांना मानाचा ''जंगमरत्न'' पुरस्कार प्रदान

पिंपरी, ता. २१ ः श्री क्षेत्र शहाडोंगर येथील वीरभद्र देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष नंदकिशोर जंगम यांना ‘जंगमरत्न’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड शहर जंगम समाज संस्थेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन व हळदी-कुंकू समारंभात पुरस्कार वितरण झाले. आकुर्डीतील खंडोबा देवस्थान सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. प्रभाकर भानसे यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समाजातील नामवंत व्यक्तींचाही सत्कार करण्यात आला. समाज प्रबोधनपर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही सादरीकरण झाले. यावेळी उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी व सुनंदा स्वामी यांची विशेष उपस्थिती होती.
सिद्धराम चिट्टे यांच्या स्मरणार्थ समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली. स्नेहसंमेलनात समाजातील लहान मुले व महिलांनी नृत्य, गायन आणि इतर कलागुणांचे सादरीकरण केले. ओंकार गणाचार्य यांचा ‘बोलक्या बाहुल्यांचा’ प्रयोग उपस्थितांसाठी विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष विजय जंगम, अनिकेत जंगम, जनार्दन जंगम, प्रदीप जोतकर, संदीप घोणसे, प्रसिद्धी प्रमुख जगदीश जंगम, जयश्री जंगम व संध्या स्वामी यांच्यासह सर्व आजीव सभासदांनी परिश्रम घेतले.
