आता गंगाजल अन् तीर्थप्रसाद घरपोच

अविनाश ढगे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २२ ः भारतीय टपाल विभागाची सेवा फक्त टपाल सेवा किंवा पार्सल सेवा याबाबतीतच मर्यादित न राहता टपाल विभागाने आता व्यावसायिक वृद्धीसाठी गंगेचे पवित्र जल आणि महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांचा पवित्र प्रसादही घरपोच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या पुणे परिक्षेत्र कार्यालयाने संबंधित तीर्थक्षेत्रांच्या विश्वस्तांसोबत व्यावसायिक करार केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना गंगेचे पवित्र जल व प्रसाद घरबसल्या मागवता येणार आहे.
भारतीय संस्कृतीत गंगाजलला महत्त्व आहे. धार्मिक विधींसाठी गंगाजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. परंतु, अनेकदा सर्वसामान्य नागरिक वैयक्तिक अडचणींमुळे किंवा शारीरिक अस्वस्थतेमुळे गंगा यमुनोत्री अशा हिमालयातील पवित्र ठिकाणी भेट देऊ शकत नाहीत. अशा सर्व ग्राहकांसाठी टपाल विभागाने मुख्य कार्यालयात गंगाजल उपलब्ध करून दिले आहे. आता गंगाजलबरोबरच महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचा प्रसाददेखील घरबसल्या नागरिकांना घरपोच मागवता येणार आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर देवस्थान, ज्ञानेश्वर माउली देवस्थान, विघ्नहर ओझर गणपती, सातारा जिल्ह्यातील समर्थ रामदास स्वामी देवस्थान, सोलापूर जिल्ह्यातील स्वामी समर्थ मंदिर, अन्नक्षेत्र मंदिर तसेच सातारा व बारामती परिसरातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे. तरी नागरिकांनी वरील दोन्ही सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन टपाल विभागाने केले आहे.
तुम्हांलाही प्रसाद व गंगाजल हवंय! काय कराल?
नागरिक ऑनलाइनही प्रसाद व गंगाजल मागवू शकतात. हे गंगाजल त्यांना पोस्टाने घरपोच मिळणार आहे. जिल्ह्यातील मुख्य शाखेसह उपशाखांमध्येही गंगाजल उपलब्ध करून दिले जात आहे. भारतीय डाक विभागाच्या https://www.indiapost.gov.in या संकेतस्थळावर ‘रिटेल सर्व्हिस’ या मेनूवर गंगाजल व प्रसाद या पर्यायांवर प्रसाद व गंगाजल ऑर्डर करू शकता.
तीस रुपयांत २५० एमएलची बाटली
राज्यातील सर्वच मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये ही सेवा सुरू आहे. सध्या बाटलीतून विक्रीसाठी येत असलेले गंगाजल हे हिमालयातील गंगा नदी येथून येत आहे. गंगाजलाला मागणी जास्त असून, २०० मिलीची बाटली २५ रुपये व २५० मिलीच्या बाटलीची ३० रुपयांमध्ये विक्री होत आहे.
‘‘नागरिकांच्या धार्मिक आस्था, भावना, विविध प्रासंगिक उपनयन प्रसंस्कारांचा विचार करून पुणे टपाल विभागाने गंगाजल व महाराष्ट्रातील निवडक महत्त्वपूर्ण तीर्थक्षेत्रांचा महाप्रसाद या दोन सेवा नागरिकांना घरपोच देण्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आपण सर्वांनी या सेवांचा लाभ घेऊन डाक विभागाची ही सेवा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावी.
- अभिजित बनसोडे, डायरेक्टर, पोस्टल सर्व्हिस, पुणे विभाग
