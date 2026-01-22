फ्लॅट विक्रीच्या बहाण्याने फसवणूक
पिंपरी : फ्लॅट विक्रीचा बहाणा करून एका व्यक्तीची १३ लाख १० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार येथे पिंपळे गुरव येथे घडला. या प्रकरणी चंदू लक्ष्मण राठोड (रा. पिंपळे गुरव) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी राज राठोड, एक पीडित महिला आणि दीपक घाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, यातील राज राठोड याला अटक केली आहे. आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीला २० लाख रुपयांत फ्लॅट देण्याचे आश्वासन दिले. सुरुवातीला पाच लाख रुपये घेऊन करारनामा केला आणि त्यानंतर वेळोवेळी रोख व ऑनलाइन स्वरूपात एकूण १३ लाख १० हजार रुपये घेतले. त्यानंतर फिर्यादीला फ्लॅटचा ताबा दिला, तसेच लवकरच खरेदी खत करून देतो, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर उर्वरित रक्कम घेऊन खरेदीखत करून देण्याऐवजी हा फ्लॅट गुंठेवारीत असल्याने खरेदीखत होत नसल्याची वारंवार कारणे सांगून टाळाटाळ केली. त्यानंतर फिर्यादीला कोणतीही कल्पना न देता आरोपींनी तिसऱ्या व्यक्तीला फ्लॅटचे खरेदीखत करून दिले. तसेच घरातील फर्निचर पाहण्याच्या बहाण्याने फोटो काढून आरोपींनी परस्पर २२ लाखांचे कर्ज काढून फिर्यादीची फसवणूक केली.
वेश्याव्यवसाय सुरू असलेल्या लॉजवर पोलिसांची कारवाई
पिंपरी : वेश्याव्यवसाय सुरू असलेल्या लॉजवर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाच्या पथकाने छापा टाकून एकाला अटक केली. तर एका पीडित महिलेची सुटका केली. ही कारवाई निगडी ट्रान्सपोर्टनगर येथील साईकृपा लॉज येथे करण्यात आली. लॉज मॅनेजर अस्लम इलाही शेख (रा. साईकृपा लॉज, निगडी, मूळ- लातूर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून, लॉज मालक अशोक भिकाजी काळे (रा. निगडी) आणि एक महिला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी पीडित महिलेला पैशांचे आमिष दाखवून तिच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेत होते. याबाबत पोलिस पथकाला माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली.
पैसे परत मागितल्याच्या कारणावरून पिता-पुत्राला मारहाण
पिंपरी : दिलेले पैसे परत मागण्यासाठी गेलेल्या पिता-पुत्राला शिवीगाळ करीत दगडाने मारहाण करण्यात आली. ही घटना भोसरी एमआयडीसीतील सेक्टर नंबर सात येथे घडली. या प्रकरणी विनायक बसप्पा कुरी (रा. केशवनगर, चिंचवडगाव) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सलमान शेख आणि अरबाज शेख (दोघेही रा. सद्गुरुनगर, भोसरी) यांना अटक केली असून, त्यांच्या एका अनोळखी साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोपी सलमान याला दिलेली ॲडव्हान्स रक्कम परत घेण्यासाठी फिर्यादी आणि त्यांचे वडील त्याच्याकडे गेले होते. त्यावेळी ‘मी तुला पैसे देत नाही, काय करायचे ते कर’ असे म्हणत आरोपीने फिर्यादीच्या वडिलांना हाताने मारहाण केली. तसेच इतर आरोपींनी शिवीगाळ करत फिर्यादीच्या कपाळावर आणि ओठावर दगडाने मारून त्यांना जखमी केले.
बेकायदा पिस्तूल बाळगणाऱ्या तरुणाला अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल आणि काडतूस बाळगणाऱ्याला गुन्हे शाखा युनिट चारच्या पथकाने अटक केली. ही कारवाई बावधन येथील रामनगर येथे करण्यात आली. अनिकेत अर्जुन मंडलीक (रा. सोमेश्वरवाडी, पाषाण) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी अनिकेत याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली, त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेत त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे ५१ हजार रुपये किमतीचे एक विनापरवाना पिस्तूल आणि एक काडतूस सापडले.
