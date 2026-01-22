‘पुणे ग्रॅंड टूर’चा आज उद्योगनगरीत थरार
पिंपरी, ता. २२ ः आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा अर्थात बजाज पुणे ग्रॅंड टूरचा शेवटचा टप्पा शुक्रवारी (ता. २३) पिंपरी चिंचवड शहरात आहे. त्याची जय्यत तयारी महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने केली आहे. स्पर्धा मार्ग आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार केले आहेत.
पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय), आशियाई सायकलिंग महासंघ (एसीसी) आणि आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग महासंघ (युसीआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे ग्रॅंट टूर स्पर्धा मंगळवारपासून (ता. २०) सुरू आहे. देशविदेशांतील नामांकित, व्यावसायिक सायकलपटू स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. गुरुवारी (ता. २२) मार्गासह कडेचे बॅरिकेड्स, पदपथ महापालिका प्रशासनाने पाण्याने धुवून काढले. सुरक्षेच्या दृष्टिने पोलिसांनी पाहणी करून सायकल मार्गाला जोडणारे छोटे रस्ते रहदारीस बंद केले. शुक्रवारी मोठे रस्तेही बंद केले जाणार आहेत. स्पर्धेच्या संपूर्ण मार्गाचे ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे चित्रीकरण केले जाणार असून, थेट प्रक्षेपणही केले जाणार आहे. शहरातील एकूण ५३ किलोमीटर अंतरावरील रस्त्यांवर स्पर्धेचा चौथा टप्पा होणार आहे.
आजचा स्पर्धा मार्ग
बालेवाडी म्हाळुंगे श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलातून शुक्रवारी (ता. २३) दुपारी १.३० वाजता स्पर्धेस सुरवात होईल. पुण्यातील टप्प्यांनंतर औंध येथील राजीव गांधी पुलावरून शहरात प्रवेश होईल. सांगवी फाटा- रक्षक चौक- जगताप डेअरी चौक-काळेवाडी फाटा- डांगे चौक- ताथवडे-पुनावळे-संत तुकाराम महाराज पूल रावेत (बास्केट ब्रिज)- डी. वाय. पाटील कॉलेज (आकुर्डी)- भक्तीशक्ती चौक निगडी- त्रिवेणीनगर चौक- दुर्गानगर चौक- टेल्को रस्त्याने थरमॅक्स चौक- केएसही चौक-यशवंतनगर- बालाजीनगर- इंद्रायणीनगर कॉर्नर- संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल- इंद्रायणीनगर- भोसरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर सर्कल- स्पाइन रस्त्याने- कुदळवाडी सर्कल- जुना आरटीओ रस्ता पूर्णानगर- केएसबी चौक- आयुक्त बंगला- एम्पायर इस्टेट पूल- एमएम चौक काळेवाडी- तापकीर चौक- काळेवाडी फाटा- जगताप डेअरी चौक- रक्षक चौक- सांगवी फाटा- राजीव गांधी पूल (औंध) येथून पुन्हा पुण्याकडे जाणार आहे. बालगंधर्व रंगमंदिरात दुपारी चार वाजता समारोप होईल.
वाहतूक मार्गांत आज बदल
‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ सायकल स्पर्धेचा चौथा टप्पा शुक्रवारी आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी शहरातील ९३ ठिकाणच्या वाहतूक व्यवस्थेत बदल केला आहे. स्पर्धा होणाऱ्या भागांत काही मार्ग बंद ठेवले जाणार आहेत. वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे. हा बदल शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या वेळेसाठी असेल.
वाहतूक बदल असलेले रस्ते
- बालेवाडी-औंध रस्ता परिसर
- औंध-रावेत बीआरटी रस्ता परिसर
- काळेवाडी फाटा-चिखली बीआरटी रस्ता परिसर
- निगडी-आकुर्डी प्राधिकरण परिसर
- निगडी-भोसरी स्पाइन रस्ता परिसर
- निगडी-भोसरी टेल्को रस्ता परिसर
- इंद्रायणीनगर- भोसरी प्राधिकरण परिसर
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.