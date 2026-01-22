गणरायाचा नामघोष अन् भक्तिमय वातावरण
पिंपरी, ता.२२ : शहरातील विविध गणेश मंदिरांमध्ये पहाटेपासून सुरू असलेले विविध धार्मिक विधी, दर्शनासाठी दिवसभर गणेशभक्तांनी केलेली गर्दी, मंदिरांना करण्यात आलेली फुलांची सजावट व रोषणाई, भक्तिमय वातावरणात पार पडलेला गणेश जन्मसोहळा अशा वातावरणात गुरुवारी (ता.२२) माघी गणेश जयंती उत्साहात पार पडली.
शहरातील श्री मोरया गोसावी समाधी मंदिरासोबतच निगडीतील सिद्धिविनायक मंदिरासह आकुर्डी, पिंपरी, चिंचवड, दापोडी, भोसरी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव-सांगवी, वाकड, हिंजवडी, रावेत येथील गणेश मंदिरांमध्ये हा जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. मंदिरांप्रमाणेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, गृहनिर्माण सोसायट्या यांच्याव्दारेही गणेश जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
चिंचवडमध्ये दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
श्रीगणेश जयंती हा दिवस मोरया गोसावी यांचा जन्मदिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. त्यामुळे मोरया गोसावी यांच्या चिंचवडगावातील समाधी मंदिरातही गणेश जयंतीनिमित्त भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. भाविकांना खिचडीच्या प्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
एसकेएफ कॉलनीत गणेश याग
पवनानगर येथील एसकेएफ कॉलनी मित्र मंडळाच्या वतीने गणेश जयंती निमित्त सकाळी गणेशयाग व होमहवन करण्यात आले. गणेश सहस्रनाम पार पडले. दुपारी १२ वाजता गणेशजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यानंतर महाआरती करण्यात आली. भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. दिवसभर विविध मंडळांनी भजनसेवा केली.
