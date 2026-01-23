विद्युत सुरक्षा जनजागृती महत्त्वाची ः जगताप
पिंपरी, ता. २३ ः निष्काळजीपणामुळे होणारे विद्युत अपघात लक्षात घेता विद्युत सुरक्षा जागृती महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन ऊर्जा विभागाचे विद्युत निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनी केले.
ताथवडे येथील राजर्षी शाहू अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्युत अभियांत्रिकी विभागात ऊर्जा विभागाच्या वतीने विद्युत सुरक्षा सप्ताह पार पडला. या सप्ताहाच्या उद्घाटनप्रसंगी जगताप बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. अविनाश बडधे होते. विद्युत निरीक्षक चंद्रकांत जगताप, विद्युत विभाग प्रमुख डॉ. सुदर्शन चव्हाण आदी उपस्थित होते. महेंद्र जगताप यांनी या वेळी विद्युत सुरक्षेचे महत्त्व, विद्युत उपकरणे वापरताना घ्यावयाची काळजी, सुरक्षेसंबंधी नवीन नियमावली व निष्काळजीपणामुळे होणारे अपघात याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले, निष्काळजीपणामुळे विद्युत अपघात होतात. त्यामुळे याबाबत सुरक्षा जागृती महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांनी याकामी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. चव्हाण यांनी प्रास्ताविकेत सप्ताहातील पोस्टर स्पर्धा, विद्युत सुरक्षा जनजागृती फेरी, पथनाट्य आदी उपक्रमांच्या नियोजनाची माहिती दिली. बडधे यांनी स्वागत केले. संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुधीर भिलारे, रवी सावंत, विविध विभागाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते. सूत्रसंचालन साक्षी देशमुख आणि वरुण पाटील यांनी केले. नियोजन समिती प्रमुख डॉ. प्रवीण फुटाणे यांनी आभार मानले.
