राजमाता जिजाऊ फाउंडेशनच्या वतीने विविध उपक्रम
पिंपरी-चिंचवड

राजमाता जिजाऊ फाउंडेशनच्या वतीने विविध उपक्रम

Published on

पिंपरी, ता. २३ ः राजमाता जिजाऊ यांच्या ४२८ व्या जयंतीचे औचित्य साधत राजमाता जिजाऊ फाउंडेशनच्या वतीने चिखलीतील विकास अनाथ आश्रमातील मुलांना जेवण वाटप करून जिजाऊ जयंती साजरी करण्यात आली.
फाउंडेशनच्या वतीने पुणे व कोल्हापूर येथे विविध उपक्रम राबवले जातात. तसेच ग्रंथालयामध्ये स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांना अभ्यासासाठी पुस्तके, सरावासाठी शूज, मराठी शाळेतील मुलांना सांस्कृतिक कार्यक्रमाला लागणारे साहित्य वाटप करण्यात येते. कार्यक्रमाला प्रवीण लाखे, संदीप पाटील, मधुकर बने, सतीश घायाळ, चंद्रकांत उदगिरे, संतोष मोरे व इतर सदस्य उपस्थित होते.