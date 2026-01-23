आजचे कार्यक्रम
- श्री संत तुकाराम महाराज गाथा व ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा अखंड हरिनाम सप्ताह : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ७५०वा जन्मोत्सव सोहळा, श्री तपोनिधी नारायण महाराज देहूकर ३७५वा प्रकटदिन, श्री संत नामदेव महाराज, संत जनाबाई समाधी सोहळा, श्री संत सावता महाराज यांचा ६३०वा समाधी सोहळा, श्री संत जनार्धनपंत पैठण यांचा ४५०वा समाधी सोहळा, जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज त्रिशतकोत्तर सदेह वैकुंठगमन सोहळा व माघ शुद्ध दशमीनिमित्त श्री विठ्ठल रखुमाई तुकाराम महाराज भंडारा डोंगर ट्रस्ट यांच्या वतीने आयोजन : काकडा : वेळ- पहाटे ४.०० वा, गाथा व ज्ञानेश्वरी पारायण : वेळ- सकाळी ६.३० वा., कीर्तन : (कीर्तनकार- संजय महाराज पाचपोर), वेळ- सकाळी ११.०० वा., महाप्रसाद : दुपारी १.०० वा., हरिपाठ : दुपारी ३.०० वा., श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज चरित्र निरूपण कथा : (कथाकार- माउली महाराज कदम-छोटे माउली) वेळ- सायंकाळी ४.०० वा., कीर्तन : वेळ- सायंकाळी ६.०० वा, महाप्रसाद : रात्री ८.०० वा., जागर, स्थळ - इंदोरी येथील श्री क्षेत्र भंडारा डोंगराच्या पायथ्याशी.
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- नवजीवन समूह : आर. सी. चर्च, स्टेशन रोड, गोकूळ हॉटेलजवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ- सकाळी ८.०० वा.
- जीवनआशा समूह : कामगार कल्याण भवन, सुबोध विद्यालयसमोर, छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- एकता समूह : इंदिरा गांधी, शाळा क्रमांक ८७ ब-२, वॉर्ड -८ पोलिस लाइनशेजारी, औंधगाव, संपर्क : ७५५८३६०१६८, वेळ- सायंकाळी ७.३० वा.
