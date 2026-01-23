‘मेट्रो प्रकल्प, दुहेरी उड्डाणपूल लवकर पूर्ण करा’
पिंपरी, ता. २३ : ‘‘पुणे विद्यापीठ चौकातील दुमजली उड्डाणपूल चौक तसेच माण-हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पातील तांत्रिक अडथळे दूर करून त्वरीत हे प्रकल्प मार्गी लावा,’’ अशा सूचना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिल्या.
‘पीएमआरडीए’तर्फे सुरू असलेल्या या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांची पाहणी आयुक्त डॉ. म्हसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला यांनी केली. या वेळी या सूचना आयुक्तांनी केल्या. या पाहणीवेळी ‘पीएमआरडीए’च्या मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सैनी, पुणे महानगरपालिका, ‘पीएमआरडीए’ अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘‘वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, विद्यापीठ चौकातील दुमजली पूल शक्य तितक्या लवकर सेवेत आणावा. दुमजली उड्डाणपुलाच्या बाणेरकडील रॅम्पचे काम शक्य तितक्या वेगाने पूर्ण करावे,’’ असे निर्देश डॉ. म्हसे यांनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडच्या अधिकारी व अभियंत्यांना दिले. तसेच, पाषाण बाजूकडील रॅम्पच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या पाण्याच्या गळतीची समस्या युद्धपातळीवर सोडवण्याच्या सूचना पुणे पालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
मेट्रो स्थानकांशी संबंधित तांत्रिक अडचणींवर चर्चा करून त्यावर तातडीच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. विशेषतः शिवाजीनगर स्थानक, मोदीबाग आणि विद्यापीठ चौक येथील पादचारी पुलांच्या कामांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली. मेट्रो मार्गिकेवरील कामाचा दर्जा राखून प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे शहरातील वाहतूक अधिक सुलभ व गतिमान होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.