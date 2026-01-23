उद्योगनगरी ‘सायकल’स्वार
पिंपरी, ता.२३ : ‘पुणे ग्रँड टूर-२०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेतील स्पर्धक उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड शहरात दाखल होताच नागरिकांनी उत्स्फूर्त आणि अमाप उत्साहात स्वागत करत एकच जल्लोष केला. शहरासह उपनगरांत प्रमुख रस्त्यांवर उत्स्फूर्तपणे उपस्थित राहत नागरिकांनी टाळ्या आणि जयघोषात खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे संपूर्ण शहर ‘सायकल’च्या वातावरणावर स्वार झाल्याचे दिसून आले.
निगडी परिसरात सायकलपटूंना पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी जमली होती. हातात तिरंगा ध्वज आणि स्वागताचे फलक घेऊन नागरिकांनी खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या. ‘‘हिप हिप हुर्रै’’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. भोसरी परिसरातही नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून टाळ्यांच्या गजरात सायकलपटूंचे स्वागत केले. काळेवाडी, १६ नंबर परिसर, डांगे चौक आणि ताथवडे भागातही सायकलपटूंचे स्वागत पाहायला मिळाले. लहान मुलांसह युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी रस्त्याकडेला उभे होते. सांगवी परिसर तसेच सांगवी फाटा भागात विशेष उत्साहाचे चित्र दिसून आले. घोषणाबाजी, टाळ्यांचा कडकडाट आणि नागरिकांच्या गर्दीमुळे संपूर्ण परिसर उत्सवात न्हाल्यासारखा वाटत होता. ‘‘या स्पर्धेमुळे पिंपरी चिंचवड शहरात क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळाली असून, नागरिकांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या स्पर्धेचे यश अधोरेखित करणारा ठरला,’’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.