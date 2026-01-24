शहर अभियंता पदावर अनुभवी अधिकारी नेमा
पिंपरी, ता. २४ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या पदावर नगर नियोजनातील अनुभवी शासकीय अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र दिले आहे.
वाघेरे यांनी त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये, नगररचना, तसेच दीर्घकालीन विकास आराखडा यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांशी हे पद थेट संबंधित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासकीय गरजांबरोबरच राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत नियोजन व अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. नवीन विकास प्रकल्पांसह सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणाचे व्यवस्थापन करणे. कंत्राटदारांशी समन्वय साधण्याचा पाठपुरावा शहर अभियंता घेतात. विविध विभागांना, संस्थांना तांत्रिक अभियांत्रिकी साहाय्य पुरवणे. तसेच जटिल अभियांत्रिकी समस्यांवर उपाय शोधण्याचे कौशल्य असणे गरजेचे असते. झोनिंग आणि भूमी वापराचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. हे सर्व करीत असताना कायदेशीर आणि नियमांचे पालन देणे आवश्यक असते. सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने या पदावर अनुभवी अधिकारी हवा.
