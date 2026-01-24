रस्त्यालगत, झाडाखाली पत्त्यांचा डाव मांडणे पडतेय महागात
पिंपरी, ता. २४ : शहर व परिसरात रस्त्यालगत, झाडांच्या सावलीत तसेच मोकळ्या जागांमध्ये पत्त्यांचा डाव मांडून पैशांवर जुगार खेळण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर जुगारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अशा जुगाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.
काही ठरावीक भागांमध्ये दुपारनंतर आणि सायंकाळच्या सुमारास टोळक्याने जमून जुगार खेळला जात असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे येतात. रस्त्याच्याकडेला झाडाखाली, मोकळ्या जागेत तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी पत्त्यांचा डाव रंगत असल्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना अडथळा निर्माण होतो. शिवाय, अशा प्रकारांमुळे परिसरातील वातावरण बिघडत असून, लहान मुलांवरही विपरीत परिणाम होत असल्याची नागरिकांची भावना आहे. तक्रारींची दखल घेत पोलिसांनी अचानक छापे टाकून अनेक जुगाऱ्यांना रंगेहात पकडले. या कारवाईदरम्यान पत्ते, रोख रक्कम तसेच जुगारासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य जप्त केले.
डिसेंबरमधील कारवाई
- ५ डिसेंबर ः पिंपळे गुरव येथील स्मशानभूमीलगत जुगार खेळणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल
- १४ डिसेंबर ः देहूतील विठ्ठलवाडी येथे नदीकाठी जुगार खेळणाऱ्या दहा जणांवर कारवाईचा बडगा
- १४ डिसेंबर ः निगडीतील ट्रान्सपोर्टनगर येथे जुगार खेळणाऱ्या सात जणांवर कारवाई
- २३ डिसेंबर ः चिखलीतील मोरे वस्ती येथे पत्राच्या शेडमध्ये ऑनलाइन गेमवर लोकांकडून पैसे घेऊन जुगार खेळविल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा
- २४ डिसेंबर ः चिंचवडमधील रामनगर येथे मोकळ्या मैदानात जुगार खेळविल्याप्रकरणी तिघांवर कारवाई
- २४ डिसेंबर ः निगडीतील स्पाईन रस्ता येथील मोकळ्या जागेत जुगार मांडणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल
‘‘जुगार खेळणाऱ्यांवर मागील काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. ही कारवाई यापुढेही सुरू राहणार आहे. मागील वर्षी अकरा महिन्यांत २३० कारवाया केल्या आहेत.
- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, पिंपरी चिंचवड
जुगारप्रकरणी मागील वर्षभरातील कारवाई
महिना जुगार कारवाई
जानेवारी २४
फेब्रुवारी ०९
मार्च १९
एप्रिल २१
मे १६
जून २२
जुलै ३१
ऑगस्ट २०
सप्टेंबर २४
ऑक्टोबर १८
नोव्हेंबर २६
एकूण २३०
