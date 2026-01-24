महापौरपदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
पिंपरी, ता. २४ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या सहा फेब्रुवारी रोजी होणार असून. या निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी जाहीर केला. महापौर व उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.
नगरसचिव विभागाकडून या दोन पदांसाठी सोमवारी (ता. २) दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत इच्छुकांचे अर्ज दाखल करून घेण्यात येतील. अर्जांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी ११ वाजता महापालिकेतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात विशेष सर्वसाधारण सभा होईल. त्यात मतदान व निवड प्रक्रिया होईल. यासाठी पुणे येथील सहकार आयुक्त दीपक तावरे हे पीठासीन अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडतील.
निवडीनंतर नवे महापौर सभागृहातील महापौरपदाच्या आसनावर विराजमान होतीस. सभेत स्थायी समितीवर १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर विधी, शहर सुधारणा, क्रीडा-कला, साहित्य व सांस्कृतिक, शिक्षण या समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्य नियुक्त करण्यात येतील. महिला व बालकल्याण समितीवर सात महिला सदस्य असतील.
नुकत्याच पार पडलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या १२८ पैकी ८४ जागा निवडून आल्या. एक पुरस्कृत अपक्ष निवडून आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. पक्षीय बलाबल विचारात घेता महापालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन करण्याचा अधिकार भाजपला प्राप्त झाला. महापौरपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण गटाला बुधवारी (ता. २१) जाहीर झाले. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची उत्सुकता होती. आता आता महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती निवडीची सर्वांना प्रतिक्षा आहे.
-----
