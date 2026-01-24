दहा स्वीकृत नगरसेवक होणार
पिंपरी, ता. २४ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नव्या कार्यकाळात दहा स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महापौर, उपमहापौर तसेच विविध विषय समित्यांच्या निवडी सहा फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी दिली.
नियमांनुसार महापालिकेतील एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के इतके स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करता येतात. मात्र, ही संख्या दहापेक्षा अधिक असू शकत नाही. महापालिकेबाबत ही मर्यादा दहा इतकी निश्चित झाली आहे. यापूर्वी महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होत होती. महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, महिला व बालकल्याण समितीसह विविध विषय समित्यांची रचना करण्यात येणार आहे. या सर्व निवडी पूर्ण झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार असून, त्यामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, औद्योगिक व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत तज्ज्ञांचा सहभाग वाढणार असून, शहराच्या विकासात्मक निर्णयांना दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापौर आणि उपमहापौरसह इतर निवडी झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार दहा स्वीकृत सदस्य असतील. त्यापेक्षा जास्त घेण्याची तरतूद नाही.
- मुकेश कोळप, नगरसचिव, पिंपरी चिंचवड महापालिका
