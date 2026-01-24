भंडारा डोंगर
भंडारा डोंगरावरील मंदिर वर्षभरात पूर्ण व्हावे
बंडातात्या कराडकर यांचा मानस; संत माहात्म्य महोत्सव भक्तीमय वातावरणात सुरू
इंदोरी, ता. २४ ः ‘‘मावळच्या मातीप्रमाणेच इथली माणसे जशी लढवय्ये आहेत, तशीच मवाळ देखील आहेत. संत तुकोबारायांवर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या मावळ परिसरातील या माणसांनी श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर ट्रस्टच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगरावर तुकोबारायांच्या मंदिर निर्माणाचे काम गेली सहा वर्षांपासून सुरू आहे. वारकरी संप्रदाय व संपूर्ण महाराष्ट्रालाच भूषण वाटावे, असे हे मंदिर येत्या वर्षभरात पूर्ण व्हावे, असा मानस ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांनी व्यक्त केला.
संत तुकाराम महाराज अनुग्रहदिन माघ शुद्ध दशमीच्या निमित्ताने श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगराच्या पायथ्याला असणाऱ्या शंभर एकर परिसरात श्रीक्षेत्र देहू व श्रीक्षेत्र आळंदी संस्थानच्या सहकार्याने श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर ट्रस्टने आयोजित केलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहात कराडकर यांची पहिल्या दिवसाची कीर्तन सेवा केली. हा सप्ताहाचे नियोजन ज्येष्ठ कीर्तनकार माऊली महाराज कदम यांनी केले आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती, संत तुकाराम महाराज त्रिशतकोत्तर अमृत महोत्सवी सदेह वैकुंठ गमन सोहळा, संत नामदेव महाराज व संत जनाबाई षष्ठशतकोत्तर अमृत महोत्सवी संजीवन समाधी सोहळा, संत सावता माळी ६३० वी जयंती व तपोनिधी नारायण महाराज त्रिशतकोत्तर प्राकट्या वर्षानिमित्ताने हा सोहळा आयोजित केला आहे. या कीर्तन महोत्सवाला पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित आहेत.
‘भंडारा डोंगर मंदिरासाठी दोन कोटींची देणगी देणार’
श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगरावर वारकरी संप्रदाय व महाराष्ट्राला भूषण वाटावे, असे श्री संत तुकाराम महाराजांचे भव्य-दिव्य मंदिर उभारले जात असून, या मंदिराच्या दरवाजे आणि खिडक्यांसाठी व्यक्तिशः सुमारे दोन कोटींची देणगी ट्रस्टकडे सुपूर्त करेल,’’ अशी माहिती राज्याचे उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर ट्रस्टने आयोजित ज्ञानेश्वरी पारायण व गाथा पारायण सोहळ्यास पाटील यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. तुकोबारायांचे दर्शन घेऊन पाटील यांनी मंदिराच्या कामाची पाहणी केली. पाटील म्हणाले, ‘‘वारकरी संप्रदायाचा मी पाईक असून, या मंदिर निर्माण कार्यासाठी माझी सहकार्याची भूमिका राहील.’’ ट्रस्टच्या वतीने अध्यक्ष बाळासाहेब काशीद यांच्या हस्ते पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी माउली महाराज कदम, माजी आमदार विलास लांडे, विजय जगताप, गणेश कळमकर आदी उपस्थित होते.
भंडारा डोंगर ः संत तुकाराम महाराज यांच्या माघ शुद्ध दशमी सोहळ्यानिमित्त आयोजित संत महिमा उत्सवास उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. त्यावेळी ट्रस्टच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
