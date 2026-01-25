शहरात पाच फेब्रुवारीपासून धान्य वाटपाला सुरुवात
पिंपरी, ता. २५ : पिंपरी-चिंचवड शहरातील शिधापत्रिकाधारक नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी असून, येत्या पाच फेब्रुवारीपासून शहरात धान्य वाटप सुरू होणार आहे. शहरातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये आवश्यक धान्याचा साठा दाखल झाला असून, वितरणासाठीची तयारी पूर्ण झाली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रेशनकार्डधारकांना मिळणारे तांदूळ, गहू, साखर आदी जीवनावश्यक धान्य वेळेत उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन करण्यात आले आहे. संबंधित विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-पॉस मशीनद्वारे माहितीचे अद्ययावतीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच धान्य वाटप सुरू केले जाणार आहे. यामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाणार आहे.
शहरातील बहुतांश स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे धान्य पोचले असून, मशीन अपडेटची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मशीन अपडेट पूर्ण होताच लाभार्थ्यांना धान्य वितरित केले जाईल. धान्य वाटप सुरळीत पार पडावे यासाठी पुरवठा विभागाकडून सतत देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. कोणत्याही तक्रारी असल्यास संबंधित पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो कुटुंबांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
