गुन्हे वृत्त
ज्येष्ठ नागरिकाची अंगठी लंपास
पिंपरी : बिस्किटाचे वाटप करून पुण्य मिळवण्याच्या बहाण्याने दोन भामट्यांनी हातचलाखी करून एका ज्येष्ठ नागरिकाची सोन्याची अंगठी लंपास केली. ही घटना मोशी येथील डी मार्ट जवळ घडली.
या प्रकरणी मोशीतील गायकवाड वस्ती येथील ६५ वर्षीय व्यक्तीने भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दुचाकीवरील दोन अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. दोन अज्ञात व्यक्तींनी फिर्यादीला रस्त्यात थांबवले. त्यांनी फिर्यादीला बिस्किटाचे पुडे आणि १५०० रुपये देऊन ‘ही बिस्किटे लोकांना वाटा आणि पैसे मंदिरात दान करा’, असे सांगितले. याच दरम्यान त्यांनी फिर्यादीच्या हातातील ५० हजार रुपये किंमतीची सोन्याची अंगठी काढून घेत तेथून पळ काढला.
सहा लाखांचा ऑनलाइन गंडा
पिंपरी : बँक ॲप्लिकेशनचा पासवर्ड अपडेट करित असताना एका तरुणाची ६ लाख ९ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाली. ही घटना देहूगाव येथील अभिलाषा पार्क परिसरात घडली.
या प्रकरणी देहूतील परंडवाल चौक येथील ३२ वर्षीय व्यक्तीने देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी त्यांच्या मोबाईलवर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे ‘महा मोबाईल प्लस’ ॲप वापरत असताना त्यांना नवीन पासवर्ड टाकण्याची सूचना आली. नवीन पासवर्ड टाकताच ते ॲपमधून बाहेर पडले आणि त्यांच्या मोबाईलवर वेगवेगळ्या कंपनीचे मेसेज येऊ लागले. त्यानंतर त्यांच्या विविध बँक खात्यातून तसेच एटीएम स्वॅपद्वारे असे एकूण सहा लाख ९ हजार रुपये परस्पर काढले गेले.
हॉटेल कामगाराला बेदम मारहाण
पिंपरी : हॉटेलमधील व्यवस्थापकाने कामगाराला प्लास्टिकच्या पाईपने बेदम मारहाण केली आहे. ही घटना वाकड येथील काळाखडक रोडवरील की-ईन हॉटेलमध्ये घडली. या प्रकरणी नीलेश रमेशराव मनोहरे (रा. वाकड, पुणे) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी हॉटेल व्यवस्थापक महेश शेट्टी (रा. काळाखडक रस्ता, वाकड) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी हे की-ईन हॉटेलमध्ये मदतनीस म्हणून काम करतात. शुक्रवारी सायंकाळी ते जेवण्यासाठी हॉटेलवर गेले असता आरोपीने ‘तुला एवढे समजावून सांगितले तरी समजत नाही का ? तुला हॉटेलवर यायचे नाही, असे बोललो होतो. तरी तू हॉटेलवर का आलास?’ असे म्हणत फिर्यादीला शिवीगाळ व दमदाटी करीत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.