महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्यावर राष्ट्रवादीची भिस्त
पिंपरी, ता. २५ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोधी पक्षनेता कोण होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तगडी लढत दिली असली, तरी पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता प्रभावी आणि आक्रमक विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करून सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या कामांना कडाडून विरोध केला जाणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबत अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोणतीही अधिकृत बैठक झालेली नाही. ही बैठक कधी होणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे समजते. दरम्यान, नुकतेच नवनियुक्त ३७ नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. या वेळी पवार यांनी झालेल्या चुकांवर बोट ठेवत खंत व्यक्त केली होती. या चुका लक्षात घेऊन महापालिकेत पुढे अधिक जोमाने कामे मार्गी लावण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी स्थानिक नेत्यांना दिल्याची माहिती आहे. ‘‘महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे प्रभावीपणे ऐरणीवर आणा आणि सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारा,’’ असे निर्देशही त्यांनी नगरसेवकांना दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेता हा केवळ नावापुरता नसून पक्षाला उभारी देणारा, जनतेचा आवाज ठामपणे मांडणारा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेतील आगामी कारभार आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधातील लढा कोणाच्या नेतृत्वाखाली रंगणार, याकडे शहरातील राजकीय वर्तुळाचे व नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
अनुभवी, की नवा चेहरा ?
सध्या राष्ट्रवादीकडील अनुभवी नगरसेवकांमध्ये योगेश बहल, नाना काटे, राहुल भोसले, संदीप वाघेरे आणि डब्बू आसवानी यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत. मात्र, बहल यांनी या शर्यतीत उतरण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केल्याने चर्चांना वेगळे वळण मिळाले आहे. त्यामुळे आता वाघेरे, काटे, भोसले किंवा आसवानी यांच्या गळ्यात विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ पडणार की पक्षाकडून एखाद्या नव्या चेहऱ्यावर विश्वास दाखवला जाणार, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यामध्ये आसवानी यांना यापूर्वी पक्षाने स्थायी समिती अध्यक्ष व उपमहापौर या पदांवर काम करण्याची संधी दिलेली आहे. तर, काटे आणि भोसले यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षनेते पदावर संधी मिळालेली आहे.
विरोधी पक्षनेता निवडीबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. लवकर या बाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच विरोधी पक्ष नेते पदासाठी सध्या तरी मी इच्छुक नाही. नाना काटे, संदीप वाघेरे, डब्बू आसवानींसह इतर अनेक ज्येष्ठ अनुभवी नेते आहेत. याबाबत पुढे निर्णय घेतला जाईल.
- योगेश बहल, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी चिंचवड
