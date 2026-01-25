पिंपरी-चिंचवड
वाचक लिहीतात
रिक्षाभाडे नियमांनुसार हवे
चापेकर चौकापासून पिंपरी पुलापर्यंत सर्व रिक्षावाले शेअरिंगमध्ये सुद्धा २० रुपये घेत आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. चापेकर पुतळा ते पिंपरी पुलापर्यंत वाटेत कुठेही उतरले तरी २० रुपये असल्यामुळे वयस्कर लोकांना खूप अडचण निर्माण झाली आहे. एका रिक्षात पाच लोक बसवतात. त्यामुळे हे अंतर साधारण दीड किलोमीटरच्या आसपास आहे. तरीसुद्धा रिक्षावाल्यांना १०० रुपये मिळतात. पूर्वीचा दर दहा रुपये होता, तो सर्वांना परवडत होता. आरटीओ, वाहतूक पोलिस शाखेने अवैधरीत्या होत असलेल्या/अधिक भाडे घेत असलेल्या रिक्षाचालकांवर कडक कारवाई करावी आणि नियमांनुसार त्यांना भाडे घेणे सक्तीचे करावे.
-एक वाचक