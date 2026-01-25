जलवाहिनीला गळती; आज पुरवठा विस्कळित
पिंपरी, ता. २५ : पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील रावेत परिसरात मुख्य अशुद्ध पाण्याच्या वाहिनीला गळती आढळून आली. त्यावर पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. रविवारी (ता. २५) रात्री उशिरापर्यंत हे काम सुरू होते. त्यामुळे शहराच्या पूर्वेकडील भागात सोमवारी (ता. २६) होणारा पाणीपुरवठा विस्कळित होणार असल्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
शहराच्या पूर्वेकडील भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी अशुद्ध पाण्याची टप्पा-१ ही जलवाहिनीला शनिवारी (ता. २४) मध्यरात्री दोनवेळा वीजपुरवठा खंडीत होऊन पुन्हा सुरू झाल्याने पाण्याचा दाब येऊन गळती सुरू झाली. रविवारी सकाळी निगडी येथील जलशुद्धीकरणात कमी दाबाने पाणी आल्यानंतर तपाणीअंती गळती आढळून आली. त्यानंतर रविवारी दिवसभर दुरुस्तीचे काम सुरू होते.
या गळतीमुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक भागांमध्ये रविवारी सायंकाळचा पाणीपुरवठा खंडित झाला. दुरुस्तीनंतरही पाण्याचा दाब सुरळीत होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने सोमवारी (ता. २६) शहराच्या पूर्वेकडील भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापरावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
या भागांतील पाणीपुरवठा होणार विस्कळित
निगडी, यमुनानगर, तळवडे, रुपीनगर, चिखली, संभाजीनगर, शाहूनगर, जाधववाडी, मोशी, डुडूळगाव, चऱ्होली, नेहरुनगर, भोसरी, दिघी तसेच कासारवाडी या परिसरांत सोमवारी पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे.