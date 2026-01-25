फुगे विक्रेता मुलगा ट्रकच्या धडकेत जखमी
पिंपरी, ता. २५ : भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने फुगे विक्रेता सोळावर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला. रविवारी (ता. २५) सकाळी दहाच्या सुमारास माणमध्ये ही दुर्घटना येथे घडली. विशाल कुमार (वय १६, रा. माण) असे मुलाचे नाव आहे. ट्रकचे चाक त्याच्या पायावरून गेले. हिंजवडी पोलिसांनी ट्रक चालक पिंपळेश्वर बापू ननावरे (रा. कळंबोली) याला ताब्यात घेतले आहे. विशाल रस्त्यालगत फुगे विकत होता. त्याच्यावर पुण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. हिंजवडी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
