सोमाटणे परिसरातील शाळांत ढोल ताशांचा गगनभेदी गजर
सोमाटणे ः पवन मावळ पूर्व भागातील शाळा, सरकारी कार्यालय, टोलनाका येथे ढोल, ताशांच्या गजरात, भारत माताच्या जयघोषात प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. तुळजा भवानी विद्यालय सोमाटणे, प्रतिभा कॉलेज सोमाटणे, पंचक्रोशी विद्यालय दारुंब्रे, ग्रामप्रबोधिनी विद्यालय साळुंब्रे, न्यू इंग्लिश स्कूल चांदखेड, कर्मवीर विद्यालय आढले, माध्यमिक विद्यालय दिवड, छत्रपती शिवाजी विद्यालय शिवली, संत तुकाराम विद्यालय शिवणे, इंटरनॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल गहुंजे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय व सामाजिक संस्था कार्यालय सोमाटणे, गहुंजे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे, कुसगाव, पाचाणे, चांदखेड, आढले आदी ठिकाणी मुख्याध्यापक, संस्था चालक, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांनी ध्वजवंदन केले. ध्वजवंदनानंतर विद्यार्थ्यांची ढोल, ताशा,लेझीमच्या गजरात,
भारत माता की जयच्या जयघोषात प्रभात फेरी काढली. महामार्ग पोलिस व रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने पुणे-मुंबई महामार्गावरील सोमाटणे टोलनाका येथे महादेव तुपारे यांनी तर उर्से टोलनाका येथे टोलप्रमुख भानुसघरे यांनी ध्वजवंदन केले. घोरवडेश्वर डोंगरावर पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने देवस्थानचे पुजारी अमरनाथबाबा यांनी ध्वजवंदन केले.
साळुंब्रे ः झेंडा वंदन करताना ग्रामप्रबोधिनी विद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित.
