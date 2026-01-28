सदनिकांच्या सोडतीसाठी पीएमआरडीएकडून मुदतवाढ
पिंपरी, ता. २७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घर खरेदीची इच्छा असलेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पेठ क्रमांक १२ तसेच पेठ क्रमांक ३०-३२ येथील सदनिकांच्या सोडतीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता नागरिकांना २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.
पीएमआरडीएने पेठ क्र. १२ मधील ३४० तसेच पेठ क्रमांक ३०-३२ मधील ४९३ अशा एकूण ८३३ शिल्लक सदनिकांसाठी १४ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या सदनिकांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची मूळ अंतिम मुदत २७ जानेवारी २०२६ होती. मात्र, अधिकाधिक नागरिकांना या गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेता यावा आणि त्यांच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे, या उद्देशाने प्रशासनाने अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मुदतवाढीच्या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा. अर्ज प्रक्रियेसंदर्भात काही अडचण असल्यास किंवा अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी पीएमआरडीएच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पीएमआरडीएच्या सहआयुक्त (जमीन व मालमत्ता विभाग) पूनम मेहता यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.