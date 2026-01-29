समरसता बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी शोभा जोशी
पिंपरी, ता. २९ ः तेराव्या समरसता बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिका शोभा जोशी यांची निवड करण्यात आली आहे. थेरगाव येथील खिंवसरा पाटील शिक्षण संकुलात पार पडणाऱ्या या एकदिवसीय बालकुमार साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आमदार शंकर जगताप यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी ९.३० वाजता शाळेच्या परिसरात ग्रंथदिंडीने संमेलनाचा प्रारंभ करण्यात येणार असून, उद्घाटन सत्रानंतर विवेकानंद सुतार, संगीता पुराणिक, राजन लाखे आणि अश्विनी बाविस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली सद्भावना सत्र, विद्यार्थी कविसंमेलन, विद्यार्थ्यांशी साहित्य गप्पा आणि कथाकथन या सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ साहित्यिका शोभा जोशी यांनी आजवर मुलांसाठी अनेक बालकविता, गाणी लिहिली असून, त्यांचा ‘डब्यातला लाडू’ हा बालकवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने संमेलनाचे नि:शुल्क आयोजन करण्यात आले असून, सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समरसता साहित्य परिषद, पिंपरी चिंचवड शाखाध्यक्षा मानसी चिटणीस यांनी केले आहे.
---