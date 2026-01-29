गुन्हे वृत्त
मोबाइल हॅक करून साडेपाच लाखांची फसवणूक
पिंपरी : मोबाइल हॅक करून बँक खात्यातून पैसे परस्पर ट्रान्सफर करीत व्यावसायिकाची साडेपाच लाखांची फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार पिंपळे सौदागर येथे घडला. या प्रकरणी अभिजित कृष्णाजी (रा. पिंपळे सौदागर) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सायबर चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीचा मोबाइल हॅक केला. त्यानंतर त्यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यातून साडेपाच लाख रुपये परस्पर दुसऱ्या खात्यात वळवले.
भोसरीत तरुणाला मारहाण; तिघांना अटक
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणावरून तरुणावर रॉड आणि फरशीने हल्ला करत गंभीर जखमी करण्यात आले. ही घटना भोसरी येथील पांचाळ रुग्णालयाजवळ घडली. या प्रकरणी शिवानंद सुरवसे (रा. पांडवनगर, भोसरी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी गणेश असने, शिलरावजी हातोले उर्फ मोन्या, विशाल कांबळे यांना अटक केली आहे. तर एका अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी रस्त्याने जात असताना जुन्या वादाच्या कारणावरून आरोपींनी त्यांना अडवले. आरोपी शीलरावजी याने रस्त्यावरील फरशी फिर्यादीच्या कपाळावर आणि हातावर मारली. तर आरोपी विशाल व त्याच्या साथीदाराने फिर्यादीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. आरोपी गणेश याने रॉडने फिर्यादीच्या हातावर व पायावर मारहाण केली.
बनावट ऑर्डर देऊन फसवणूक
पिंपरी : अंधेरी येथील नामवंत कंपनीच्या नावाने बनावट ऑर्डर देऊन भोसरी येथील व्यापाऱ्याची सहा लाख ६८ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी अमोल सावंत (रा. इंद्रायणीनगर) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अक्षय चौहान आणि मनीष जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी अंधेरी येथील कंपनीच्या बनावट नावाने ६५० किलो काजूची ऑर्डर दिली. व्यवहार ठरल्यानंतर पैसे ‘एनईएफटी’द्वारे पाठवल्याचा खोटा स्क्रीनशॉट फिर्यादीला पाठवून त्यांचा विश्वास संपादन केला. प्रत्यक्षात खात्यावर कोणतीही रक्कम जमा न करता आरोपींनी फसवणूक केली.
चिंचवडमध्ये मेफेड्रॉन जप्त; तिघांना अटक
पिंपरी : चिंचवडमधील बिजलीनगर येथे तिघांकडून १५ लाखांचे मेफेड्रॉन (एमडी) हा अमली पदार्थ विरोधी जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने केली. किशना सैतानराम देवासी, मेकाराम ऊर्फ शाम नारायणराम देवासी (दोघेही रा. बिजलीनगर) आणि पुरण चौथाराम देवासी (रा. कात्रज) यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. मेफेड्रॉन विक्रीसाठी बिजलीनगर परिसरात काही जण येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले असता हा मुद्देमाल सापडला. अधिक चौकशीत हा माल त्यांनी कात्रज येथील पुरण देवासी याच्याकडून विक्रीसाठी आणल्याचे समोर आले. पोलिसांनी या कारवाईत दुचाकी आणि दोन मोबाइलही जप्त केले आहेत.
देहविक्रीप्रकरणी आळंदीत कारवाई
पिंपरी : देहविक्रय सुरू लॉजमध्ये पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने छापा टाकला. ही कारवाई आळंदी येथील योगीराज लॉज येथे करण्यात आली. यात किशोर इंगळे (रा. लक्ष्मीनगर, चिखली) या लॉज व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका महिलेची सुटका करण्यात आली आहे. आरोपी महिलेला पैशांचे आमिष दाखवून देहविक्रय करवून घेत होता. या पैशांवर तो उपजीविका भागवत होता.
